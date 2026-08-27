Θα πληρώνατε για έναν αλγόριθμο που θα επέλεγε τους φίλους σας;

Θα πληρώνατε 20 λίρες τον μήνα για την ευκαιρία να γνωρίσετε έναν νέο φίλο, γνωρίζοντας ότι έναν αλγόριθμος και όχι εσείς θα αποφασίσει με ποιον θα συναντηθείτε;Με όλο και περισσότερους ενήλικες να δηλώνουν ότι αισθάνονται μοναξιά, νέες πλατφόρμες γνωριμιών και κοινωνικών δραστηριοτήτων υπόσχονται να βοηθήσουν τους ανθρώπους να δημιουργήσουν νέες φιλίες.Η μείωση των εξόδων σε χώρους, όπως οι παμπ και τα κλαμπ, η άνοδος της τηλεργασίας και η αύξηση των ποσοστών της μοναξιάς έχουν δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για μια νέα μορφή κοινωνικής ζωής. Σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 40% των ατόμων ηλικίας 16 έως 29 ετών αισθάνεται μοναξιά πάντα, συχνά ή κάποιες φορές.Όπως αναφέρει ο Guardian, τα τελευταία χρόνια κάνουν την εμφάνισή τους σε πόλεις της Βρετανίας νέες πλατφόρμες που λειτουργούν σαν συνδρομητικές λέσχες κοινωνικών δραστηριοτήτων.Η λογική είναι απλή. Πλατφόρμες όπως οι PLY (People Like You) και Agora χρησιμοποιούν πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα, τον τρόπο ζωής και το επάγγελμα των χρηστών, ώστε να τους φέρουν σε επαφή με ανθρώπους που έχουν παρόμοιο προφίλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, ένας αλγόριθμος επιλέγει και τις εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν.Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να γνωριστούν από κοντά, να δημιουργήσουν νέες φιλίες και, ιδανικά, να κανονίσουν να ξανασυναντηθούν.