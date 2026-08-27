Τιμ Κάρι: Η άγνωστη ατάκα του για τον καπιταλισμό που τον έκανε θρύλο και για τις νεότερες γενιές
Τιμ Κάρι: Η άγνωστη ατάκα του για τον καπιταλισμό που τον έκανε θρύλο και για τις νεότερες γενιές
Η συναρπαστική ζωή και ο θάνατος του Βρετανού ηθοποιού και τραγουδιστή
Στην ολοένα και μεγαλύτερη λίστα με τις απώλειες των τελευταίων ημερών προστέθηκε το όνομα του Tim Curry, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ο Βρετανός ηθοποιός και τραγουδιστής, εκτός από την καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση που του έφερε ευρύτερη αναγνωρισιμότητα («The Rocky Horror Picture Show», «It») ήταν επίσης ένας άνθρωπος του θεάτρου, με πολλές διακρίσεις στο Μπρόντγουεϊ.
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