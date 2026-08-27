Μέχρι τέλος του Αυγούστου τα οικονομικά αυτών των ζωδίων βελτιώνονται
MARIE CLAIRE

Μέχρι τέλος του Αυγούστου τα οικονομικά αυτών των ζωδίων βελτιώνονται

Η οικονομική εύνοια έρχεται για τρία ζώδια

Μέχρι τέλος του Αυγούστου τα οικονομικά αυτών των ζωδίων βελτιώνονται
Η εβδομάδα που διανύουμε σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου των εκλείψεων και φέρνει εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τα χρήματα, την αξία και τις δυνατότητές σας. Η Πανσέληνος και η σεληνιακή έκλειψη στους Ιχθύες, στις 28 Αυγούστου, σας βοηθούν να βάλετε σε τάξη όσα προέκυψαν το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, ο Ερμής στην Παρθένο σάς ενθαρρύνει να οργανώσετε καλύτερα τα οικονομικά σας και να περάσετε από τη σκέψη στην πράξη.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης