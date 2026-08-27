Μέχρι τέλος του Αυγούστου τα οικονομικά αυτών των ζωδίων βελτιώνονται

Η εβδομάδα που διανύουμε σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου των εκλείψεων και φέρνει εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τα χρήματα, την αξία και τις δυνατότητές σας. Η Πανσέληνος και η σεληνιακή έκλειψη στους Ιχθύες, στις 28 Αυγούστου, σας βοηθούν να βάλετε σε τάξη όσα προέκυψαν το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, ο Ερμής στην Παρθένο σάς ενθαρρύνει να οργανώσετε καλύτερα τα οικονομικά σας και να περάσετε από τη σκέψη στην πράξη.