Ντόλι Πάρτον: Το άγνωστο φιλανθρωπικό έργο της – Παιδιατρικά νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, υποστήριξη της LGBTQ+ κοινότητας
Ντόλι Πάρτον: Το άγνωστο φιλανθρωπικό έργο της – Παιδιατρικά νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, υποστήριξη της LGBTQ+ κοινότητας
Η πλούσια, χωρίς τυμπανοκρουσίες διαχρονική δράση της υπέρ των πιο ευάλωτων, με αφορμή τον θάνατό της στα 80
Η Dolly Parton έκανε γνωστή την country μουσική σε όλο τον κόσμο. Λιγότερο φημισμένη όμως είναι η πλούσια φιλανθρωπική δράση που ανέπτυξε σε ολόκληρη τη ζωή της, σχεδόν μέχρι τις τελευταίες μέρες πριν από τον θάνατό της, σε ηλικία 80 ετών.
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