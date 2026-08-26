Ντόλι Πάρτον: Το άγνωστο φιλανθρωπικό έργο της – Παιδιατρικά νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, υποστήριξη της LGBTQ+ κοινότητας
MARIE CLAIRE

Ντόλι Πάρτον: Το άγνωστο φιλανθρωπικό έργο της – Παιδιατρικά νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, υποστήριξη της LGBTQ+ κοινότητας

Η πλούσια, χωρίς τυμπανοκρουσίες διαχρονική δράση της υπέρ των πιο ευάλωτων, με αφορμή τον θάνατό της στα 80

Ντόλι Πάρτον: Το άγνωστο φιλανθρωπικό έργο της – Παιδιατρικά νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, υποστήριξη της LGBTQ+ κοινότητας
Η Dolly Parton έκανε γνωστή την country μουσική σε όλο τον κόσμο. Λιγότερο φημισμένη όμως είναι η πλούσια φιλανθρωπική δράση που ανέπτυξε σε ολόκληρη τη ζωή της, σχεδόν μέχρι τις τελευταίες μέρες πριν από τον θάνατό της, σε ηλικία 80 ετών.

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