Τρεις τάσεις στα sneakers για το φθινόπωρο του 2026
MARIE CLAIRE

Τρεις τάσεις στα sneakers για το φθινόπωρο του 2026

Τα στυλ που θα κυριαρχήσουν τη σεζόν που ξεκινά.

Τρεις τάσεις στα sneakers για το φθινόπωρο του 2026
Τα sneakers έχουν εδώ και χρόνια κατακτήσει μια σταθερή θέση στην καθημερινή μας γκαρνταρόμπα, χάρη στην άνεση και την ευελιξία τους. Το φθινόπωρο του 2026, όμως, οι σχεδιαστές τούς χαρίζουν μια σαφώς πιο εκλεπτυσμένη διάσταση, μετατρέποντας το άλλοτε αμιγώς αθλητικό παπούτσι σε ένα από τα πιο δυναμικά στοιχεία του σύγχρονου styling.

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