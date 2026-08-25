Η Ντακότα Φάνινγκ βρήκε το ιδανικό look για την επιστροφή στο γραφείο
MARIE CLAIRE

Η Ντακότα Φάνινγκ βρήκε το ιδανικό look για την επιστροφή στο γραφείο

H ηθοποιός επέλεξε ένα κομψό και ευέλικτο σύνολο που συνδυάζει τα διαχρονικά office staples με μία από τις σημαντικότερες τάσεις του φθινοπώρου.

Η Ντακότα Φάνινγκ βρήκε το ιδανικό look για την επιστροφή στο γραφείο
Καθώς οι τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού μάς επαναφέρουν σταδιακά στους ρυθμούς της πόλης, η ανανέωση της καθημερινής γκαρνταρόμπας γίνεται ξανά προτεραιότητα. Η Dakota Fanning προτείνει την ιδανική μετάβαση στη νέα σεζόν, επιλέγοντας ένα κομψό και ευέλικτο σύνολο που συνδυάζει τα διαχρονικά office staples με μία από τις σημαντικότερες τάσεις του φθινοπώρου 2026.

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