Η σημερινή ημέρα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, φέρνει αλλαγές στη ζωή πέντε ζωδίων

Με την Αφροδίτη στον Ζυγό απέναντι από τον Κρόνο στον Κριό, πέντε ζώδια ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Νέες ευκαιρίες εμφανίζονται και αφήνουν πίσω τους τις καταστάσεις και τα πρόσωπα που δεν χρειάζονται πια στη ζωή τους.