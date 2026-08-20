Νικόλ Κίντμαν: Μετά το διαζύγιο, με την αδερφή της και τις κόρες της στην Ισλανδία, με πολυτελές σκάφος (φωτογραφίες)

Πώς είναι άραγε να ταξιδεύεις στην Ισλανδία με πολυτελές σκάφος; Μια γεύση από αυτή την εμπειρία, που περιγράφει ως «ταξίδι ζωής», μας δίνει η Nicole Kidman μέσα από μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram. Η 59χρονη ηθοποιός τη μοιράστηκε με τις δύο κόρες και την αδερφή της μετά το διαζύγιο από τον Keith Urban, στις αρχές του χρόνου.