Νικόλ Κίντμαν: Μετά το διαζύγιο, με την αδερφή της και τις κόρες της στην Ισλανδία, με πολυτελές σκάφος (φωτογραφίες)
MARIE CLAIRE

Νικόλ Κίντμαν: Μετά το διαζύγιο, με την αδερφή της και τις κόρες της στην Ισλανδία, με πολυτελές σκάφος (φωτογραφίες)

«Ταξίδι ζωής» όπως το περιέγραψε

Νικόλ Κίντμαν: Μετά το διαζύγιο, με την αδερφή της και τις κόρες της στην Ισλανδία, με πολυτελές σκάφος (φωτογραφίες)
Πώς είναι άραγε να ταξιδεύεις στην Ισλανδία με πολυτελές σκάφος; Μια γεύση από αυτή την εμπειρία, που περιγράφει ως «ταξίδι ζωής», μας δίνει η Nicole Kidman μέσα από μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram. Η 59χρονη ηθοποιός τη μοιράστηκε με τις δύο κόρες και την αδερφή της μετά το διαζύγιο από τον Keith Urban, στις αρχές του χρόνου.

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