Νικόλ Κίντμαν: Μετά το διαζύγιο, με την αδερφή της και τις κόρες της στην Ισλανδία, με πολυτελές σκάφος (φωτογραφίες)
Νικόλ Κίντμαν: Μετά το διαζύγιο, με την αδερφή της και τις κόρες της στην Ισλανδία, με πολυτελές σκάφος (φωτογραφίες)
«Ταξίδι ζωής» όπως το περιέγραψε
Πώς είναι άραγε να ταξιδεύεις στην Ισλανδία με πολυτελές σκάφος; Μια γεύση από αυτή την εμπειρία, που περιγράφει ως «ταξίδι ζωής», μας δίνει η Nicole Kidman μέσα από μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram. Η 59χρονη ηθοποιός τη μοιράστηκε με τις δύο κόρες και την αδερφή της μετά το διαζύγιο από τον Keith Urban, στις αρχές του χρόνου.
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