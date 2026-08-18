Ανατριχίλα για τα παιδιά των 80s: Χορωδία ερμηνεύει το «Total Eclipse of Heart» στην κηδεία της Μπόνι Τάιλερ
MARIE CLAIRE

Ανατριχίλα για τα παιδιά των 80s: Χορωδία ερμηνεύει το «Total Eclipse of Heart» στην κηδεία της Μπόνι Τάιλερ

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σουόνσι της Ουαλίας για να την αποχαιρετήσει

Ανατριχίλα για τα παιδιά των 80s: Χορωδία ερμηνεύει το «Total Eclipse of Heart» στην κηδεία της Μπόνι Τάιλερ
Η Bonnie Tyler, που πέθανε τον Ιούλιο σε ηλικία 75 ετών, κηδεύτηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στην πατρίδα της, το Σουόνσι της Ουαλίας, όπου μαζεύτηκε πλήθος κόσμου για να την αποχαιρετήσει. Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι το βίντεο όπου μια χορωδία ερμηνεύει τη μεγάλη επιτυχία της «Total Eclipse of Heart» -άλλα τραγούδια για τα οποία ξεχώρισε στη δεκαετία του ’80 ήταν τα «Holding Out for a Hero» και «It’s a Heartache».

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