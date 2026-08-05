Russian pedicure: Η τεχνική περιποίησης ποδιών που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής
MARIE CLAIRE

Russian pedicure: Η τεχνική περιποίησης ποδιών που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής

Τι ακριβώς περιλαμβάνει και σε τι διαφέρει από ένα κλασικό πεντικιούρ;

Russian pedicure: Η τεχνική περιποίησης ποδιών που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής
Αν παρακολουθείτε τις beauty τάσεις στα social media, είναι πολύ πιθανό να έχετε συναντήσει τον όρο Russian Pedicure. Μετά την επιτυχία του Russian Manicure, η αντίστοιχη τεχνική για τα πόδια γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα, χάρη στο εξαιρετικά καθαρό αποτέλεσμα και την έμφαση στη λεπτομέρεια.

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