Russian pedicure: Η τεχνική περιποίησης ποδιών που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής
Russian pedicure: Η τεχνική περιποίησης ποδιών που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής
Τι ακριβώς περιλαμβάνει και σε τι διαφέρει από ένα κλασικό πεντικιούρ;
Τι ακριβώς περιλαμβάνει και σε τι διαφέρει από ένα κλασικό πεντικιούρ;
Αν παρακολουθείτε τις beauty τάσεις στα social media, είναι πολύ πιθανό να έχετε συναντήσει τον όρο Russian Pedicure. Μετά την επιτυχία του Russian Manicure, η αντίστοιχη τεχνική για τα πόδια γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα, χάρη στο εξαιρετικά καθαρό αποτέλεσμα και την έμφαση στη λεπτομέρεια.
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