Οι πυρκαγιές στην Αττική έκαναν τον γύρο του κόσμου: Τα αφιερώματα των διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου του 2026 στη δυτική Αττική δεν απασχόλησαν μόνο την ελληνική επικαιρότητα, αλλά κυριάρχησαν και στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι εικόνες από τα πύρινα μέτωπα στην περιοχή της Ψάθας και του Πόρτο Γερμενού, τις εκκενώσεις οικισμών, τις προσπάθειες των πυροσβεστών για κατάσβεση και τα καμένα τοπία έκαναν τον γύρο του κόσμου, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.