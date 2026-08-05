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Charlize Theron: Η εμφάνιση στη Σεούλ που συνδύασε μινιμαλισμό και δράμα
MARIE CLAIRE

Charlize Theron: Η εμφάνιση στη Σεούλ που συνδύασε μινιμαλισμό και δράμα

«Σ' αγαπώ, Κορέα», δήλωσε η διάσημη σταρ της «Οδύσσειας».

Charlize Theron: Η εμφάνιση στη Σεούλ που συνδύασε μινιμαλισμό και δράμα
H οδύσσεια της ταινίας «The Odyssey» τελείωσε στη Νότια Κορέα, με το press tour να ολοκληρώνεται, για την ώρα, μιας και αναμένονται ακόμα αρκετές πρεμιέρες της σε χώρες της Ασίας. Ωστόσο, η Charlize Theron (Καλυψώ) σήμανε τη λήξη της δικής της «βάρδιας» στο καράβι της επιστροφής, με μία ακόμα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και, βέβαια, ένα ακόμα υπέροχο ρούχο που δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη και την περίσταση στην οποία έπρεπε να δώσει το παρών.
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