«Summer Essentials»: Όλα όσα χρειάζεται η καλοκαιρινή μου γκαρνταρόμπα σε μία στάση
«Summer Essentials»: Όλα όσα χρειάζεται η καλοκαιρινή μου γκαρνταρόμπα σε μία στάση
Μια επίσκεψη στο Designer Outlet Athens ήταν αρκετή για να βρω όλα τα κομμάτια που θα με ακολουθήσουν αυτό το καλοκαίρι.
Οι διακοπές πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται εκείνη η στιγμή που αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι πραγματικά λείπει από την καλοκαιρινή μας γκαρνταρόμπα. Με στόχο να βρω όλα τα summer essentials της σεζόν σε μία μόνο στάση, επισκέφθηκα το Designer Outlet Athens και έκανα μία βόλτα από μερικά από τα αγαπημένα μου καταστήματα. Ανάμεσα σε fashion, αξεσουάρ και beauty επιλογές, ανακάλυψα κομμάτια που συνδυάζουν στιλ και πρακτικότητα και υπόσχονται να γίνουν οι πρωταγωνιστές του φετινού καλοκαιριού:
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