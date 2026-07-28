Τι διαβάζουν οι διάσημοι φέτος το καλοκαίρι
Τι διαβάζουν οι διάσημοι φέτος το καλοκαίρι
Σε κότερα, σε βράχια, σε ήσυχα καφέ κι εστιατόρια, οι διάσημοι που αγαπούν τα βιβλία διαβάζουν και φέτος το καλοκαίρι, απαθανατίζοντας τις στιγμές στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας δίνουν ιδέες για να εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη μας.
Sarah Jessica Parker, Rosie Huntington-Whiteler, Mia Goth και Anne Hathaway μάς προτείνουν τα βιβλία που έπιασαν στα χέρια τους φέτος το καλοκαίρι.
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