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Τι διαβάζουν οι διάσημοι φέτος το καλοκαίρι
MARIE CLAIRE

Τι διαβάζουν οι διάσημοι φέτος το καλοκαίρι

Σε κότερα, σε βράχια, σε ήσυχα καφέ κι εστιατόρια, οι διάσημοι που αγαπούν τα βιβλία διαβάζουν και φέτος το καλοκαίρι, απαθανατίζοντας τις στιγμές στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας δίνουν ιδέες για να εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη μας.

Τι διαβάζουν οι διάσημοι φέτος το καλοκαίρι
Sarah Jessica Parker, Rosie Huntington-Whiteler, Mia Goth και Anne Hathaway μάς προτείνουν τα βιβλία που έπιασαν στα χέρια τους φέτος το καλοκαίρι.
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