Γνωρίστηκαν στη δουλειά τους και ανακάλυψαν ότι ήταν αδέρφια, που είχαν χωριστεί πάνω από 30 χρόνια πριν
Γνωρίστηκαν στη δουλειά τους και ανακάλυψαν ότι ήταν αδέρφια, που είχαν χωριστεί πάνω από 30 χρόνια πριν
Μια απίστευτη ιστορία
Μπορεί να μας έχει τύχει να ταιριάξουμε τόσο με κάποιον, που να αστειευόμαστε ότι είμαστε «αδελφές ψυχές». Στην περίπτωση πάντως των Dave Green και Andrea Urmston, οι οποίοι κόλλησαν από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν στη δουλειά τους, στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, αποδείχτηκε πως ήταν βιολογικά αδέρφια, που είχαν χωριστεί πριν από πάνω από 30 χρόνια, όταν ο Dave είχε υιοθετηθεί από μια άλλη οικογένεια.
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