Το μυστικό της Lupita Nyong’o για λαμπερή επιδερμίδα σε πρόσωπο και σώμα, σύμφωνα με τον makeup artist της
Το μυστικό της Lupita Nyong’o για λαμπερή επιδερμίδα σε πρόσωπο και σώμα, σύμφωνα με τον makeup artist της
Η λάμψη που βλέπουμε στις εμφανίσεις της δεν είναι τυχαία και μπορούμε εύκολα να την αποκτήσουμε κι εμείς.
Η περιοδεία για την προώθηση της νέας ταινίας The Odyssey μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστριών εξακολουθούν να μας δίνουν έμπνευση. Ανάμεσα στα looks που ξεχώρισαν, η Lupita Nyong’o τράβηξε τα βλέμματα με τη μοναδική της λάμψη, η οποία δεν περιοριζόταν μόνο στο μακιγιάζ του προσώπου, αλλά κάλυπτε ολόκληρο το σώμα.
Στην εμφάνισή της στο Παρίσι, όπου φόρεσε μια εντυπωσιακή κόκκινη δημιουργία Chanel Resort 2027, η επιδερμίδα της έδειχνε φωτεινή, υγιής και λεία. Και όπως αποκαλύπτει ο makeup artist της, Nick Barose, το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε κάποιο δύσκολο beauty trick, αλλά σε έναν συνδυασμό σωστής προετοιμασίας και έξυπνων προϊόντων.
Στην εμφάνισή της στο Παρίσι, όπου φόρεσε μια εντυπωσιακή κόκκινη δημιουργία Chanel Resort 2027, η επιδερμίδα της έδειχνε φωτεινή, υγιής και λεία. Και όπως αποκαλύπτει ο makeup artist της, Nick Barose, το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε κάποιο δύσκολο beauty trick, αλλά σε έναν συνδυασμό σωστής προετοιμασίας και έξυπνων προϊόντων.
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