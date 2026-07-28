Το μυστικό της Lupita Nyong’o για λαμπερή επιδερμίδα σε πρόσωπο και σώμα, σύμφωνα με τον makeup artist της

Η λάμψη που βλέπουμε στις εμφανίσεις της δεν είναι τυχαία και μπορούμε εύκολα να την αποκτήσουμε κι εμείς.



Η περιοδεία για την προώθηση της νέας ταινίας The Odyssey μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστριών εξακολουθούν να μας δίνουν έμπνευση. Ανάμεσα στα looks που ξεχώρισαν, η Lupita Nyong’o τράβηξε τα βλέμματα με τη μοναδική της λάμψη, η οποία δεν περιοριζόταν μόνο στο μακιγιάζ του προσώπου, αλλά κάλυπτε ολόκληρο το σώμα.



Στην εμφάνισή της στο Παρίσι, όπου φόρεσε μια εντυπωσιακή κόκκινη δημιουργία Chanel Resort 2027, η επιδερμίδα της έδειχνε φωτεινή, υγιής και λεία. Και όπως αποκαλύπτει ο makeup artist της, Nick Barose, το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε κάποιο δύσκολο beauty trick, αλλά σε έναν συνδυασμό σωστής προετοιμασίας και έξυπνων προϊόντων.

28.07.2026, 14:30