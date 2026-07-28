Η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου υπόσχεται οικονομική επιτυχία σε αυτά τα ζώδια

Τρία ζώδια προσελκύουν τύχη και οικονομική εύνοια την εβδομάδα από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026. Στις 29 Ιουλίου, ο Ήλιος ευθυγραμμίζεται με τον Δία, δημιουργώντας μία από τις πιο ευνοϊκές ημέρες της χρονιάς για ανάπτυξη. Η όψη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου του Δία στον Λέοντα και σας ενθαρρύνει να κάνετε ουσιαστικά βήματα προς τους οικονομικούς σας στόχους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα έχετε όλες τις απαντήσεις. Την ίδια ημέρα, η Πανσέληνος στον Υδροχόο σας καλεί να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και να προχωρήσετε με πίστη.ΚαρκίνοςΣτις 29 Ιουλίου, η συνάντηση του Ήλιου με τον Δία στον Λέοντα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ξεχωριστή οικονομική ευκαιρία. Η ενέργεια του Λέοντα ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας και σας βοηθά να διεκδικήσετε μεγαλύτερη ευημερία. Ωστόσο, τίποτα δεν θα συμβεί από μόνο του. Χρειάζεται να αναλάβετε δράση και να αγκαλιάσετε τις αλλαγές που βρίσκονται ήδη μπροστά σας. Παρατηρήστε προς ποια κατεύθυνση φαίνεται να σας οδηγούν τα γεγονότα των επόμενων ημερών.