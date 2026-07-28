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Η πιο κομψή τάση στα ρουζ αυτό το καλοκαίρι δεν είναι ούτε οι ροζ ούτε οι κοραλλί αποχρώσεις
MARIE CLAIRE

Η πιο κομψή τάση στα ρουζ αυτό το καλοκαίρι δεν είναι ούτε οι ροζ ούτε οι κοραλλί αποχρώσεις

Η αγαπημένη απόχρωση των 90's κάνει δυναμικό comeback.

Η πιο κομψή τάση στα ρουζ αυτό το καλοκαίρι δεν είναι ούτε οι ροζ ούτε οι κοραλλί αποχρώσεις
Αν τα τελευταία χρόνια τα έντονα ροζ και τα ζωηρά κοραλλί ρουζ κυριάρχησαν στις μεγαλύτερες τάσεις του μακιγιάζ, αυτό το καλοκαίρι τα πράγματα φαίνεται πως κινούνται προς μία διαφορετική κατεύθυνση. Οι πιο διακριτικές αποχρώσεις επιστρέφουν στο προσκήνιο, με τα nude ρουζ να γίνονται η νέα αγαπημένη επιλογή όσων αναζητούν ένα φυσικό, κομψό αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα βλέπουμε ολοένα και συχνότερα στις νέες beauty κυκλοφορίες, αλλά και στα makeup look που ξεχωρίζουν στα social media.

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