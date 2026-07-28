Η Kάια Γκέρμπερ συμπλήρωσε το μαύρο φόρεμά της με σέξι mules
Η Kάια Γκέρμπερ συμπλήρωσε το μαύρο φόρεμά της με σέξι mules
Δίνοντας το σύνθημα για μια νέα τάση του φθινοπώρου που έρχεται.
Δίνοντας το σύνθημα για μια νέα τάση του φθινοπώρου που έρχεται.
Το little black dress είναι ένα από τα signature κομμάτια της Kaia Gerber. Γι’ αυτό και η πρόσφατη εμφάνισή της δεν προκάλεσε έκπληξη λόγω του φορέματος, αλλά χάρη στα παπούτσια που επέλεξε να το συνοδεύσει. Σε μια περίοδο που οι μπαλαρίνες εξακολουθούν να κυριαρχούν στις εμφανίσεις της, επέλεξε ψηλοτάκουνα mules με κλειστή μύτη.
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