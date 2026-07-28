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Η Kάια Γκέρμπερ συμπλήρωσε το μαύρο φόρεμά της με σέξι mules
MARIE CLAIRE

Η Kάια Γκέρμπερ συμπλήρωσε το μαύρο φόρεμά της με σέξι mules

Δίνοντας το σύνθημα για μια νέα τάση του φθινοπώρου που έρχεται.

Η Kάια Γκέρμπερ συμπλήρωσε το μαύρο φόρεμά της με σέξι mules
Το little black dress είναι ένα από τα signature κομμάτια της Kaia Gerber. Γι’ αυτό και η πρόσφατη εμφάνισή της δεν προκάλεσε έκπληξη λόγω του φορέματος, αλλά χάρη στα παπούτσια που επέλεξε να το συνοδεύσει. Σε μια περίοδο που οι μπαλαρίνες εξακολουθούν να κυριαρχούν στις εμφανίσεις της, επέλεξε ψηλοτάκουνα mules με κλειστή μύτη.

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