«Οδύσσεια»: Κορυφαία μεταφράστριά της σχολιάζει την ταινία - «Δεν με ενδιαφέρει αν θα επιστρέψει αυτός ο τύπος»
MARIE CLAIRE

«Οδύσσεια»: Κορυφαία μεταφράστριά της σχολιάζει την ταινία - «Δεν με ενδιαφέρει αν θα επιστρέψει αυτός ο τύπος»

Η μετάφραση του ομηρικού έπους από την Emily Wilson βρέθηκε στα διεθνή μπεστ σέλερ

«Οδύσσεια»: Κορυφαία μεταφράστριά της σχολιάζει την ταινία - «Δεν με ενδιαφέρει αν θα επιστρέψει αυτός ο τύπος»
Η Emily Wilson γεννήθηκε στην Οξφόρδη το 1971, πραγματοποίησε κλασικές σπουδές και σήμερα είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή της «Οδύσσειας» το 2017, εισάγοντας στοιχεία που το καθιστούν πιο προσιτό στη γυναίκα αναγνώστρια του σήμερα. Την αφοσίωσή της στα ομηρικά έπη μαρτυρούν ακόμα και τα τατουάζ στα χέρια της, εμπνευσμένα από τον κόσμο τους.

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