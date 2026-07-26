«Οδύσσεια»: Κορυφαία μεταφράστριά της σχολιάζει την ταινία - «Δεν με ενδιαφέρει αν θα επιστρέψει αυτός ο τύπος»
«Οδύσσεια»: Κορυφαία μεταφράστριά της σχολιάζει την ταινία - «Δεν με ενδιαφέρει αν θα επιστρέψει αυτός ο τύπος»
Η μετάφραση του ομηρικού έπους από την Emily Wilson βρέθηκε στα διεθνή μπεστ σέλερ
Η Emily Wilson γεννήθηκε στην Οξφόρδη το 1971, πραγματοποίησε κλασικές σπουδές και σήμερα είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Κυκλοφόρησε τη δική της εκδοχή της «Οδύσσειας» το 2017, εισάγοντας στοιχεία που το καθιστούν πιο προσιτό στη γυναίκα αναγνώστρια του σήμερα. Την αφοσίωσή της στα ομηρικά έπη μαρτυρούν ακόμα και τα τατουάζ στα χέρια της, εμπνευσμένα από τον κόσμο τους.
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