Το μαγευτικό retreat όπου κάνεις κράτηση μόνο με χειρόγραφη επιστολή
MARIE CLAIRE

Το μαγευτικό retreat όπου κάνεις κράτηση μόνο με χειρόγραφη επιστολή

Βρίσκεται στο πιο απομονωμένο νησί των Κανάριων Νήσων

Το μαγευτικό retreat όπου κάνεις κράτηση μόνο με χειρόγραφη επιστολή
Στο El Elevador, ένα retreat στο νησί El Hierro των Κανάριων Νήσων, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να κατεβάσουμε ρυθμούς προτού ακόμα το επισκεφτούμε. Ή, πιο σωστά, προτού ακόμα κάνουμε κράτηση. Γιατί ο μόνος τρόπος για να το κλείσουμε είναι να στείλουμε χειρόγραφη επιστολή με ταχυδρομείο – και να περιμένουμε απάντηση. Δεν θα το βρούμε σε καμία πλατφόρμα διαδικτυακών κρατήσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης