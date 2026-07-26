Το μαγευτικό retreat όπου κάνεις κράτηση μόνο με χειρόγραφη επιστολή
Το μαγευτικό retreat όπου κάνεις κράτηση μόνο με χειρόγραφη επιστολή
Βρίσκεται στο πιο απομονωμένο νησί των Κανάριων Νήσων
Στο El Elevador, ένα retreat στο νησί El Hierro των Κανάριων Νήσων, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να κατεβάσουμε ρυθμούς προτού ακόμα το επισκεφτούμε. Ή, πιο σωστά, προτού ακόμα κάνουμε κράτηση. Γιατί ο μόνος τρόπος για να το κλείσουμε είναι να στείλουμε χειρόγραφη επιστολή με ταχυδρομείο – και να περιμένουμε απάντηση. Δεν θα το βρούμε σε καμία πλατφόρμα διαδικτυακών κρατήσεων.
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