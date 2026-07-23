Η Δρ Άννα Κανδαράκη, λίγο πριν να βγουν οι βάσεις: «Με αφορμή μηνύματα που λαμβάνω από μαθητές»
Η Δρ Άννα Κανδαράκη, λίγο πριν να βγουν οι βάσεις: «Με αφορμή μηνύματα που λαμβάνω από μαθητές»
Η κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια ανατρέχει στα δικά της φοιτητικά χρόνια
Με αφορμή τις βάσεις που βγαίνουν και «μηνύματα που λαμβάνω από μαθητές που προβληματίζονται για το επόμενό τους βήμα», η κλινική ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Δρ. Άννα Κανδαράκη ανατρέχει, σε μια ανάρτησή της στο Instagram, στα δικά της φοιτητικά χρόνια, «που ήταν μπόλικα», όπως διευκρινίζει, και μοιράζεται τη δική της εμπειρία, και γνώση, με όσες οικογένειες ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών τους.
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