Σακίρα: Πώς η εμφάνιση του Ζεράρ Πικέ στο γήπεδο του Μουντιάλ έφερε στο φως το βίντεο για την πιο σκοτεινή στιγμή της ζωή της

Ηεμφάνιση της Shakira στο ημίχρονο του τελικού αγώνα του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου στη Νέα Υόρκη θα συζητιέται για καιρό, όχι μόνο για τα παιδιά από την Ουγκάντα που χόρεψαν μαζί της, αλλά και για τη σκηνική της παρουσία που εντυπωσίασε.Με την εκτέλεση του Dai Dai στο κατάμεστο γήπεδο του τελικού μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής απέδειξε ότι στα 49 της παραμένει η δυναμική και γεμάτη ενέργεια ερμηνεύτρια που γνωρίσαμε πριν από περίπου 25 χρόνια με τον δίσκο Laundry Service. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εμφάνιση έγραψε ιστορία καθώς ήταν το πρώτο Halftime Show στην ιστορία της διοργάνωσης.Πέρα από την ερμηνεία και τον χορό της, την ίδια ημέρα συζητήθηκε και κάτι ακόμα: η παρουσία του πρώην συντρόφου της, Gerard Pique, στις κερκίδες του γηπέδου. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής βρέθηκε εκεί μαζί με τους δύο γιους του πρώην ζευγαριού, Sasha και Milan. Πατέρας και γιοι παρακολούθησαν τον αγώνα, αλλά και το show της Shakira στο ημίχρονο και ενώ τα δύο αγόρια διασκέδαζαν, τραγουδούσαν και χειροκροτούσαν τη μητέρας τους, εκείνος φαινόταν να κοιτάζει δεξιά και αριστερά αμήχανα.