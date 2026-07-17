Είδαμε την «Οδύσσεια», την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που εκμοντερνίζει τον ομηρικό μύθο

Κάθε γενιά κληρονομεί την «Οδύσσεια» του Ομήρου. Το ερώτημα είναι τι αποφασίζει να δει σε αυτή. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας από τους σπουδαιότερους εν ζωή σκηνοθέτες και ο μοναδικός πλέον του οποίου το όνομα μπαίνει πριν από τον τίτλο μιας ταινίας και εγγυάται εμπορική επιτυχία, βλέπει στην «Οδύσσεια» το ιδανικό πεδίο για υπερθέαμα, μυθικές φιγούρες, δοκιμασίες και την αναμέτρηση θεών και ανθρώπων. Δεν σταματά, όμως, εκεί: η Οδύσσειά του αναρωτιέται πόσο βαρύ είναι το τίμημα του πολέμου και του ηρωισμού και προσγειώνεται στη σύγχρονη εποχή με κριτική ματιά αντί για τυφλό θαυμασμό για πολυτραγουδισμένα κατορθώματα. Όχι ότι οι περιπέτειες του Οδυσσέα δεν αντιμετωπίζονται με το αρμόζον δέος από το σκηνοθέτη.