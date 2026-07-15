Βανέσα Μπράιαντ: Επιστροφή στη Μύκονο, 12 χρόνια μετά το δυστύχημα που διέλυσε την οικογένεια

H Vanessa Bryant επέστρεψε στο Νησί των Ανέμων, δώδεκα χρόνια μετά τις τελευταίες οικογενειακές διακοπές τους εκεί. Πλέον, με δύο ηχηρές απουσίες: του συζύγου της, του θρύλου του μπάσκετ Kobe Bryant, και της κόρης τους, Gianna, που είχαν χάσει τη ζωή τους σε δυστύχημα με ελικόπτερο, τον Ιανουάριο του 2020. Είχε όμως μαζί της τις άλλες τρεις κόρες της, τη Natalia και τις μικρότερες, Capri και Bianka. Ο φακός τις συνέλαβε σε χαλαρές στιγμές στην παραλία της Ψαρρούς, να απολαμβάνουν τον ήλιο και το παιχνίδι στη θάλασσα.