Οι δύο γάμοι της Μάρως Κοντού: «Ρομαντική, φανταζόμουν τον ιππότη με το άσπρο άλογο»
MARIE CLAIRE

Οι δύο γάμοι της Μάρως Κοντού: «Ρομαντική, φανταζόμουν τον ιππότη με το άσπρο άλογο»

Είχε παντρευτεί τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ Αριστείδη Καρύδη-Φουκς και τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα

Οι δύο γάμοι της Μάρως Κοντού: «Ρομαντική, φανταζόμουν τον ιππότη με το άσπρο άλογο»
Η Μάρω Κοντού, που πέθανε σε ηλικία 92 ετών, έζησε μια πλούσια και περιπετειώδη ζωή, γεμάτη με θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση (συμμετείχε μέχρι φέτος στη «Γη της Ελιάς»). Επισφράγισε δύο έρωτές της με γάμους, με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ Αριστείδη Καρύδη-Φουκς και τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα, τους οποίους όμως, όπως θα έλεγε σε μια συνέντευξή της το 2024, με το μυαλό που είχε πλέον, «νομίζω ότι δεν έπρεπε να κάνω».

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