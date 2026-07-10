Μια Αφρικανή content creator μετέφερε τη Chanel στους δρόμους της χώρας της
MARIE CLAIRE

Μια Αφρικανή content creator μετέφερε τη Chanel στους δρόμους της χώρας της

Με έμπνευση από το show Chanel Metiers d’ Art 2026

Μια Αφρικανή content creator μετέφερε τη Chanel στους δρόμους της χώρας της
Η Νιγηριανή Rachel Ojuromi έχει αναπτύξει ένα πιστό κοινό στο Instagram που την ακολουθεί για τις fashion-forward αναρτήσεις της και την δημιουργική της ματιά. Πρόσφατα, μοιράστηκε μερικά βίντεο με την ίδια να περπατάει στους δρόμους της Αφρικής ντυμένη επιμελώς με αξιοσημείωτα look που δε γινόταν να περάσουν απαρατήρητα.

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