Τα πιο καθοριστικά ταξίδια μας: «Στην αναπαράσταση της προδοσίας, είδα όλες τις προδοσίες της ζωής μου»

Η πρώτη ύλη της βιομηχανίας του τουρισμού δεν είναι τα παρθένα τοπία ή ο χώρος, που συρρικνώνεται με τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς. Είναι ο χρόνος, γράφει ο Βάλεντιν Γκρέμπνερ στο βιβλίο «Retroland» (εκδ. Λέμβος). Ο ιστορικός και συγγραφέας παραθέτει το σχόλιο που είχε διατυπώσει ήδη από το 1958 ο ποιητής Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ, ότι «η μοναδικά αληθινή ξένη χώρα είναι το παρελθόν». Τι θα συμβεί όμως αν ένα ταξίδι στην «ξένη χώρα του παρελθόντος» αναμοχλεύσει προσωπικές ή και οικογενειακές μνήμες βαθιά θαμμένες στο χώμα; Τότε ίσως γίνει η αφετηρία μιας θεραπευτικής διαδρομής.