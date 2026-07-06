Τα πιο καθοριστικά ταξίδια μας: «Στην αναπαράσταση της προδοσίας, είδα όλες τις προδοσίες της ζωής μου»
Τα πιο καθοριστικά ταξίδια μας: «Στην αναπαράσταση της προδοσίας, είδα όλες τις προδοσίες της ζωής μου»
Είναι γνωστό ότι μπορεί να ευεργετήσει με πολλούς, διαφορετικούς τρόπους την ψυχική υγεία μας. Πώς λειτουργεί όμως μια εμπειρία που μας φέρνει αντιμέτωπες με προσωπικές και οικογενειακές μνήμες;
Η πρώτη ύλη της βιομηχανίας του τουρισμού δεν είναι τα παρθένα τοπία ή ο χώρος, που συρρικνώνεται με τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς. Είναι ο χρόνος, γράφει ο Βάλεντιν Γκρέμπνερ στο βιβλίο «Retroland» (εκδ. Λέμβος). Ο ιστορικός και συγγραφέας παραθέτει το σχόλιο που είχε διατυπώσει ήδη από το 1958 ο ποιητής Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ, ότι «η μοναδικά αληθινή ξένη χώρα είναι το παρελθόν». Τι θα συμβεί όμως αν ένα ταξίδι στην «ξένη χώρα του παρελθόντος» αναμοχλεύσει προσωπικές ή και οικογενειακές μνήμες βαθιά θαμμένες στο χώμα; Τότε ίσως γίνει η αφετηρία μιας θεραπευτικής διαδρομής.
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