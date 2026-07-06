Η Ναόμι Οσάκα αποδίδει τη νίκη της στο Wimbledon απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα στη μαγειρική της μητέρας της (βίντεο)

ΗNaomi Osaka πέτυχε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα νίκη της καριέρας της στο Wimbledon, επικρατώντας της Νο. 1 του κόσμου Aryna Sabalenka με 6-2, 7-6(2) στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.Με τη νίκη αυτή εξασφάλισε για πρώτη φορά την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Wimbledon.Μετά το τέλος του αγώνα, η αθλήτρια αποκάλυψε ότι η επιτυχία της δεν οφείλεται μόνο στην απόδοσή της μέσα στο γήπεδο, αλλά και… στη μαγειρική της μητέρας της.«Η μαμά μου είναι εκεί στις εξέδρες», είπε στη συνέντευξη που ακολούθησε τον αγώνα. «Μαγειρεύει πολύ και νιώθω ότι το φαγητό της μου δίνει ενέργεια. Μαμά, θα ήθελα πολύ να μου ετοιμάσεις ακόμη ένα γεύμα απόψε. Ευχαριστώ πολύ».Η Naomi Osaka διευκρίνισε ότι πρόκειται κυρίως για παραδοσιακό ιαπωνικό φαγητό, καθώς η οικογένειά της βρίσκεται μαζί της στο Λονδίνο.«Πολλές ιαπωνικές γεύσεις, οπότε ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στην ιαπωνική κουζίνα», είπε χαρακτηριστικά, τιμώντας τις ρίζες της άλλη μία φορά. Δείτε εδώ πώς το είχε ξανακάνει παλαιότερα.