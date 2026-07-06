Διαδικτυακές αντιδράσεις για νέο βιβλίο Γυμνασίου: «Η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών»
Διαδικτυακές αντιδράσεις για νέο βιβλίο Γυμνασίου: «Η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών»
Το Παρατηρητήριο Έμφυλων Στερεοτύπων Για Γονείς - Και Όχι Μόνο μοιράστηκε αποσπάσματα από το βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που γράφτηκε για να διδαχτεί στη Γ' Γυμνασίου από το 2027
Η διαδικτυακή πλατφόρμα Παρατηρητήριο Έμφυλων Στερεοτύπων Για Γονείς – Και Όχι Μόνο μοιράστηκε αποσπάσματα από το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που γράφτηκε για να διδαχτεί στη Γ’ Γυμνασίου από το 2027, τα οποία αναφέρονται στους έμφυλους ρόλους στην οικογένεια και στην έμφυλη βία.
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