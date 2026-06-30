Επτά tips & tricks που θα βοηθήσουν τα νύχια να μακρύνουν πιο γρήγορα
Επτά tips & tricks που θα βοηθήσουν τα νύχια να μακρύνουν πιο γρήγορα
Οι επαγγελματικές συμβουλές μίας δερματολόγου.
Είτε έχετε την κακιά συνήθεια να τα τρώτε, είτε τα έχετε ταλαιπωρήσει τόσο με τα gel που έχουν γίνει εύθραυστα και σπάνε διαρκώς, τα κοντά νύχια μπορούν να προκαλέσουν πόνο, ενώ δεν επιτρέπουν και ιδιαίτερο πειραματισμό στο μανικιούρ. Πριν κλείσετε ραντεβού για να βάλετε ψεύτικα, όμως, δοκιμάστε να εφαρμόσετε τα παρακάτω tips της δερματολόγου Elizabeth Tanzi.
Αποφύγετε το απολυμαντικό χεριών και τα βαριά σαπούνια
“Ο καλύτερος τρόπος να φροντίσετε τα χέρια και τα νύχια σας είναι να μην τους προκαλείτε ξηρότητα”, υποστηρίζει η δερματολόγος. Επιλέξτε λοιπόν ένα ήπιο κρεμοσάπουνο, που ιδανικά θα περιέχει ενυδατικά συστατικά, το οποίο θα απομακρύνει τα μικρόβια και θα καθαρίσει τα χέρια σας, χωρίς να τα αφυδατώνει.
Αποφύγετε το απολυμαντικό χεριών και τα βαριά σαπούνια
“Ο καλύτερος τρόπος να φροντίσετε τα χέρια και τα νύχια σας είναι να μην τους προκαλείτε ξηρότητα”, υποστηρίζει η δερματολόγος. Επιλέξτε λοιπόν ένα ήπιο κρεμοσάπουνο, που ιδανικά θα περιέχει ενυδατικά συστατικά, το οποίο θα απομακρύνει τα μικρόβια και θα καθαρίσει τα χέρια σας, χωρίς να τα αφυδατώνει.
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