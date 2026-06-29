Φαίη Σκορδά: Φόρεσε τα πιο διαχρονικά σανδάλια του καλοκαιριού και έκανε ανάρτηση από την Πάρο με τον σύντροφό της (εικόνες)

Στην Πάρο βρέθηκε η Φαίη Σκορδά το Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Ιουνίου, αμέσως μετά το κλείσιμο της τηλεοπτικής της εκπομπής και με αφορμή τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου.Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε καθώς εισερχόταν στον χώρο του γαμήλιου πάρτι παρέα με τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.