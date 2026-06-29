Φαίη Σκορδά: Φόρεσε τα πιο διαχρονικά σανδάλια του καλοκαιριού και έκανε ανάρτηση από την Πάρο με τον σύντροφό της (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Φαίη Σκορδά: Φόρεσε τα πιο διαχρονικά σανδάλια του καλοκαιριού και έκανε ανάρτηση από την Πάρο με τον σύντροφό της (εικόνες)

Στο γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου - H ανάρτηση της παρουσιάστριας.

Φαίη Σκορδά: Φόρεσε τα πιο διαχρονικά σανδάλια του καλοκαιριού και έκανε ανάρτηση από την Πάρο με τον σύντροφό της (εικόνες)
Στην Πάρο βρέθηκε η Φαίη Σκορδά το Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Ιουνίου, αμέσως μετά το κλείσιμο της τηλεοπτικής της εκπομπής και με αφορμή τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου.

 
Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε καθώς εισερχόταν στον χώρο του γαμήλιου πάρτι παρέα με τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

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