Φαίη Σκορδά: Φόρεσε τα πιο διαχρονικά σανδάλια του καλοκαιριού και έκανε ανάρτηση από την Πάρο με τον σύντροφό της (εικόνες)
Φαίη Σκορδά: Φόρεσε τα πιο διαχρονικά σανδάλια του καλοκαιριού και έκανε ανάρτηση από την Πάρο με τον σύντροφό της (εικόνες)
Στο γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου - H ανάρτηση της παρουσιάστριας.
Στην Πάρο βρέθηκε η Φαίη Σκορδά το Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Ιουνίου, αμέσως μετά το κλείσιμο της τηλεοπτικής της εκπομπής και με αφορμή τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου.
Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε καθώς εισερχόταν στον χώρο του γαμήλιου πάρτι παρέα με τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε καθώς εισερχόταν στον χώρο του γαμήλιου πάρτι παρέα με τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα