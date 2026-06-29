Κιάρα Φεράνι: Με λεοπάρ μπικίνι με κορδόνι, σε διακοπές σε ελληνικό νησί

Όπως κάθε χρόνο, το ελληνικό καλοκαίρι αποτελεί πόλο έλξης για celebrities από όλο τον κόσμο, που επιλέγουν ιδιαίτερα τα νησιά – αν και όχι όλοι τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η Chiara Ferragni πέρασε τουλάχιστον μία ημέρα στην Κίμωλο, από την οποία ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο στη νέα ανάρτησή της στο Instagram. Η σχεδιάστρια ποζάρει με λεοπάρ μαγιό και ψάθινο καπέλο σε σκάφος, σε παραλίες, για φαγητό, αλλά και με φόντο τα λεγόμενα σύρματα, τους γραφικούς χώρους αποθήκευσης των σκαφών που πλέον έχουν μετατραπεί, σε μεγάλο βαθμό, σε μαγαζιά αλλά και τουριστικά καταλύματα.