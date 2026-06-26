Ένα νομικό εργαλείο κατά της έμφυλης βίας που γεννήθηκε από μια γυναικοκτονία στην Ιρλανδία - Στην Ελλάδα πότε;
MARIE CLAIRE

Ένα νομικό εργαλείο κατά της έμφυλης βίας που γεννήθηκε από μια γυναικοκτονία στην Ιρλανδία - Στην Ελλάδα πότε;

Ονομάζεται  Jennie’s Law και βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς νομικού ενδιαφέροντος

Ένα νομικό εργαλείο κατά της έμφυλης βίας που γεννήθηκε από μια γυναικοκτονία στην Ιρλανδία - Στην Ελλάδα πότε;
Στο επίκεντρο του διεθνούς νομικού ενδιαφέροντος βρίσκεται πλέον το «Jennie’s Law», μια νομοθετική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία, μέσω της δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου καταδικασθέντων για σοβαρά σχετικά αδικήματα.

 
 
Το νομοσχέδιο, που πήρε το όνομά του από την 24χρονη Jennifer Poole -η οποία δολοφονήθηκε το 2021 από τον πρώην σύντροφό της, έχοντας άγνοια για το βίαιο παρελθόν του-, θεσπίζει έναν μηχανισμό διαφάνειας. Μέσω αυτού, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το αν ένα πρόσωπο με το οποίο διατηρούν ή πρόκειται να αναπτύξουν σχέση, έχει καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας.

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