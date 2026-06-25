Πόσες «μεγάλες αγάπες» ζει πραγματικά ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τους ειδικούς

Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμη και χρόνια μετά το τέλος μιας σχέσης, εξακολουθούν να τη θυμούνται ως τη «μεγάλη αγάπη» της ζωής τους. Αναρωτιούνται τι θα είχε συμβεί αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά και συχνά συγκρίνουν κάθε επόμενη σχέση με εκείνη που άφησε το πιο έντονο αποτύπωμα. Πόσες μεγάλες αγάπες ζει, όμως, ένας άνθρωπος;Η Kylie Minogue στο νέο ντοκιμαντέρ της στο Netflix, μίλησε συγκινημένη για τη σχέση της με τον Michael Hutchence, τον frontman των INXS, με τον οποίο ήταν μαζί από το 1989 έως το 1991. «Ήμασταν πολύ καλοί μαζί», είπε, προσθέτοντας ότι πιθανότατα αναζητά από τότε μια αγάπη παρόμοια με εκείνη, χωρίς να την έχει βρει ξανά. «Ένιωθα ασφαλής και ζούσα όμορφα», είπε μεταξύ άλλων. Τελικά, υπάρχει πράγματι μία ή δύο «μεγάλες αγάπες» στη ζωή μας ή πρόκειται για έναν ρομαντικό μύθο που έχουμε υιοθετήσει μέσα από βιβλία, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές;