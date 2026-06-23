H Kάια Γκέρμπερ σχεδίασε το τέλειο καλοκαιρινό babydoll φόρεμα
H Kάια Γκέρμπερ σχεδίασε το τέλειο καλοκαιρινό babydoll φόρεμα
Σύμφωνα με τη Dôen, το Cordelia Dress, με έμπνευση από τη δεκαετία του ’60, γεννήθηκε από εικόνες καλοκαιρινών αναγνώσεων και ονειρικών αποδράσεων.
Σύμφωνα με τη Dôen, το Cordelia Dress, με έμπνευση από τη δεκαετία του ’60, γεννήθηκε από εικόνες καλοκαιρινών αναγνώσεων και ονειρικών αποδράσεων.
Πριν από δύο χρόνια το brand Dôen συνεργάστηκε τότε με τη λέσχη βιβλίου της Kaia Gerber, Library Science, δημιουργώντας ένα babydoll νυχτικό ιδανικό για ατελείωτες ώρες ανάγνωσης. Δύο χρόνια αργότερα, το αγαπημένο αυτό δίδυμο επιστρέφει με ένα ακόμη μικρό λευκό φόρεμα, έτοιμο να χαρίσει μια πιο ρομαντική διάσταση στη λίστα των βιβλίων που περιμένουν να διαβαστούν.
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