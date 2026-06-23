H Kάια Γκέρμπερ σχεδίασε το τέλειο καλοκαιρινό babydoll φόρεμα
MARIE CLAIRE

H Kάια Γκέρμπερ σχεδίασε το τέλειο καλοκαιρινό babydoll φόρεμα

Σύμφωνα με τη Dôen, το Cordelia Dress, με έμπνευση από τη δεκαετία του ’60, γεννήθηκε από εικόνες καλοκαιρινών αναγνώσεων και ονειρικών αποδράσεων.

H Kάια Γκέρμπερ σχεδίασε το τέλειο καλοκαιρινό babydoll φόρεμα
Πριν από δύο χρόνια το brand Dôen συνεργάστηκε τότε με τη λέσχη βιβλίου της Kaia Gerber, Library Science, δημιουργώντας ένα babydoll νυχτικό ιδανικό για ατελείωτες ώρες ανάγνωσης. Δύο χρόνια αργότερα, το αγαπημένο αυτό δίδυμο επιστρέφει με ένα ακόμη μικρό λευκό φόρεμα, έτοιμο να χαρίσει μια πιο ρομαντική διάσταση στη λίστα των βιβλίων που περιμένουν να διαβαστούν.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης