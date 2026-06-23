Αυτά τα ζώδια έχουν μια δεύτερη ευκαιρία πριν υποδεχτούμε τον Ιούλιο

Το τέλος του Ιουνίου φέρνει μια σπάνια ευκαιρία για ορισμένα ζώδια. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει στη ζωή σας, είτε πρόκειται για έναν παλιό έρωτα είτε για μια επαγγελματική συνεργασία που δεν είχε εξελιχθεί όπως θα θέλατε. Οι πλανητικές όψεις των τελευταίων ημερών του μήνα ευνοούν τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη των σχέσεων, δημιουργώντας τις συνθήκες για μια νέα αρχή που αυτή τη φορά έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει.ΚριόςΈνα πρόσωπο από το παρελθόν επιστρέφει στη ζωή σας πριν τελειώσει ο Ιούνιος, φέρνοντας μαζί του απαντήσεις και κλείσιμο εκκρεμοτήτων. Μπορεί να πρόκειται για έναν παιδικό φίλο ή κάποιον με τον οποίο είχατε χάσει επαφή εδώ και πολλά χρόνια, ίσως μάλιστα να συνδέεται με το οικογενειακό σας περιβάλλον.