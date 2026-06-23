Μέργεμ Ελ Μεγντάτι: «Ένα από τα καλύτερα αστεία του 21ου αιώνα: Δούλεψε σκληρά και θα κατακτήσεις τα όνειρά σου»

ΗΜέργεμ Ελ Μεγντάτι είναι μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις που μας χάρισε πρόσφατα η ισπανόφωνη λογοτεχνία. Στο μυθιστόρημά της, Σουπερόσαυρος (εκδόσεις Carnivora), μιλά για την εργασιακή ανασφάλεια, τον καθημερινό ρατσισμό, το χιούμορ ως άμυνα και τη σκληρή ενηλικίωση της γενιάς των 90s, μιας γενιάς που έμαθε να προσποιείται ότι αντέχει.Η Ελ Μεγντάτι, που γεννήθηκε το 1991 στο Ραμπάτ, στο Μαρόκο, βρέθηκε στο Πουέρτο Ρίκο των Καναρίων Νήσων όταν ήταν ενός μηνός, ενώ σήμερα ζει στη Λας Πάλμας στα Γκραν Κανάρια. Ο Σουπερόσαυρος, που αγαπήθηκε πολύ από το ελληνικό κοινό, είναι το πρώτο της βιβλίο.Η συγγραφέας φτάνει στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι, καλεσμένη του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Της μιλήσαμε μερικές εβδομάδες νωρίτερα.