Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Καρκίνου
MARIE CLAIRE

Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Καρκίνου

Απολαμβάνουν θετικές εξελίξεις και στιγμές.

Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Καρκίνου
Ηεποχή του Καρκίνου, από τις 21 Ιουνίου έως τις 22 Ιουλίου, στρέφει την προσοχή μας στο σπίτι, την οικογένεια, τα συναισθήματα και τις σχέσεις που έχουν πραγματική αξία. Για πέντε ζώδια, αυτή η περίοδος φέρνει περισσότερη αισιοδοξία, ευκαιρίες και λόγους να χαμογελάσουν.

 
 
Κριός
Το καλοκαίρι ξεκινά με διάθεση για χαλάρωση, οικογενειακές στιγμές και περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Από τα τέλη Ιουνίου και μετά, όμως, η προσοχή στρέφεται στη διασκέδαση, τον έρωτα και ό,τι σας γεμίζει χαρά. Αν είστε ελεύθεροι, οι πιθανότητες για μια ενδιαφέρουσα γνωριμία αυξάνονται σημαντικά. Αν βρίσκεστε ήδη σε σχέση, αυτή η περίοδος μπορεί να φέρει περισσότερη ζεστασιά, κοινές εμπειρίες και μια αίσθηση ανανέωσης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφεθείτε λίγο περισσότερο στη στιγμή.

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