Η Κέιτ Μπλάνσετ αναλαμβάνει ρόλο στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: Γίνεται καθηγήτρια

Ηβραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Cate Blanchett ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη έναν σημαντικό τίτλο στο βιογραφικό της, καθώς ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει τη θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.Η Αυστραλή σταρ είναι η νεότερη προσθήκη σε μια μακρά λίστα διακεκριμένων προσωπικοτήτων του θεάτρου που έχουν αναλάβει τη θέση του Cameron Mackintosh Επισκέπτη Καθηγητή Σύγχρονου Θεάτρου στο St Catherine’s College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.Στο πλαίσιο του ρόλου της, η ηθοποιός θα συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα διαλέξεων, συζητήσεων και σεμιναρίων, ερχόμενη σε άμεση επαφή τόσο με τους φοιτητές όσο και με την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα.Ακολουθεί τα βήματα σπουδαίων δημιουργών και καλλιτεχνών όπως οι Stephen Sondheim, Ian McKellen, Arthur Miller, Meera Syal, Tom Stoppard, Adjoa Andoh, Stephen Fry, Diana Rigg, Trevor Nunn και Deborah Warner, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη θέση. Ο θεσμός δημιουργήθηκε το 1990 χάρη σε δωρεά του θεατρικού παραγωγού Cameron Mackintosh.Η ίδια χαρακτήρισε τον διορισμό της ως μια «συναρπαστική ευκαιρία». Όπως δήλωσε: «Η τέχνη καταρρίπτει τα σύνορα και τα όρια της φαντασίας μας. Θέτει ερωτήματα και, μέσα από τη διερεύνηση και την αποδόμησή της, διευρύνει και προκαλεί την αντίληψή μας για την πραγματικότητα.