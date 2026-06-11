Άντριου Τέιτ: «Αποκαλούσε τις εργαζόμενές του σκλάβες, τις στάμπαρε με τατουάζ και τις υπέβαλλε σε τρομακτική βία»
MARIE CLAIRE

Άντριου Τέιτ: «Αποκαλούσε τις εργαζόμενές του σκλάβες, τις στάμπαρε με τατουάζ και τις υπέβαλλε σε τρομακτική βία»

Σεξουαλική εκμετάλλευση και βία από τον άντρα-ίνδαλμα της ανδρόσφαιρας, σύμφωνα με μια νέα δημοσιογραφική έρευνα

Άντριου Τέιτ: «Αποκαλούσε τις εργαζόμενές του σκλάβες, τις στάμπαρε με τατουάζ και τις υπέβαλλε σε τρομακτική βία»
Η δημοσιογράφος Heidi Blake αφιέρωσε μήνες στην έρευνα της δραστηριότητας του Andrew Tate και του αδερφού του, Tristan, και παρουσιάζει τα αποτελέσματά της σε ένα νέο ρεπορτάζ στο περιοδικό New Yorker. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε (δεκάδες μαρτυρίες φερόμενων ως θυμάτων και χιλιάδες έγγραφα), ο άντρας-ίνδαλμα της ανδρόσφαιρας (manosphere) έχτισε μια αυτοκρατορία διαδικτυακής εκμετάλλευσης.

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