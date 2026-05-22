«Σύρματα»: Τα πολύχρωμα, μοναδικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που κάνουν αμέσως αναγνωρίσιμες τη Μήλο και την Κίμωλο

Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στοιχείο που κάνει τη Μήλο και την Κίμωλο άμεσα αναγνωρίσιμες, είναι τα «σύρματα», οι πολύχρωμοι υπόσκαφοι χώροι αποθήκευσης μικρών σκαφών, ντοκουμέντα μιας εποχής που οι τοπικές κοινότητες βασίζονταν στην αλιεία. Πρόσφατα τράβηξαν την προσοχή του διακεκριμένου ταξιδιωτικού μέσου Travel+Leisure, που δημοσίευσε ένα μεγάλο αφιέρωμα.