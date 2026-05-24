Θα πάει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την οικογένειά του στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ; Τι απάντησε ο ίδιος

Οπρίγκιπας William εμφανίστηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Heart Breakfast, την Παρασκευή 22 Μαΐου και δεν απέφυγε τις ερωτήσεις γύρω από έναν από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους της χρονιάς, αυτόν της Taylor Swift και του Travis Kelce.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους παρουσιαστές Jamie Theakston και Amanda Holden, ο πρίγκιπας της Ουαλίας δέχτηκε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για το αν έχει προσκληθεί στον γάμο του ζευγαριού. Η απάντησή του άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: «Δεν θα σχολιάσω. Ελπίζω ότι μπορεί να υπάρχει μια πρόσκληση κάπου, αλλά θα δούμε».Η στιγμή έγινε ακόμη πιο ανάλαφρη όταν ο πρίγκπιπας ζήτησε να ακουστεί το τραγούδι «Opalite» για τα παιδιά του, την πριγκίπισσα Charlotte και τον πρίγκιπα Louis, που είναι γνωστοί fan της Taylor Swift. Όπως ανέφερε, η κόρη του ειδικά έχει εμμονή με τη διάσημη τραγουδίστρια.\