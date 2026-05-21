Ράμερ Γουίλις: Αποκάλυψε πότε κατάλαβε πως ήταν η στιγμή να φύγει από τη σκληρή σχέση με τον πρώην της

Η Rumer Willis μίλησε ανοιχτά για τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η «σκληρή» σχέση της με τον πρώην σύντροφό της Derek Richard Thomas είχε τελειώσει.Η 37χρονη ηθοποιός επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον πρώην σύντροφό της, Derek Richard Thomas, με τον οποίο έχει την 3χρονη κόρη τους Louetta, τον Αύγουστο του 2024.Και ενώ εμφανίστηκε στο podcast «The Inside Edit» μαζί με την καλύτερή της φίλη, τη στιλίστρια Maeve Reilly, σε ένα επεισόδιο που κυκλοφόρησε στις 18 Μαΐου, έδωσε μια εικόνα για τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η σχέση του ζευγαριού είχε τελειώσει.Αποκαλύπτοντας ότι ήταν ο γάμος της παρουσιάστριας του podcast τον Ιούνιο του 2024 που την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν ήθελε να βρίσκεται πια σε αυτή τη σχέση, μοιράστηκε: «Ο γάμος σου ήταν κυριολεκτικά μια τεράστια στιγμή απολογισμού για μένα στη ζωή μου. Άκουσα τους όρκους σου και απλά συνειδητοποίησα ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμουν δεν επρόκειτο ποτέ να μοιάζει με αυτή, όση προσπάθεια κι αν κατέβαλα. Και απλώς σας παρακολουθούσα, κλαίγοντας, κρατώντας το παιδί μου, και σκέφτηκα: ξέρετε κάτι; Πρέπει να εκτιμώ περισσότερο τον εαυτό μου».