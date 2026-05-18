Πώς θα καταλάβουμε αν το αντηλιακό μας έχει λήξει

Πριν χρησιμοποιήσουμε το περσινό μας αντηλιακό, αξίζει να ελέγξουμε αν παραμένει ασφαλές και αποτελεσματικό.



Το αντηλιακό λήγει και αυτό είναι κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε, ειδικά όταν βρίσκουμε ένα μπουκάλι από το περσινό καλοκαίρι στο νεσεσέρ ή στην τσάντα της παραλίας. Όμως, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα προϊόντα περιποίησης, έτσι και το αντηλιακό χάνει με τον χρόνο την αποτελεσματικότητά του και αυτό μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την προστασία της επιδερμίδας μας.





Οι συνθέσεις των αντηλιακών περιέχουν ενεργά συστατικά που με τον καιρό αλλοιώνονται. Αυτό σημαίνει πως το προϊόν δεν μπορεί πλέον να προσφέρει το επίπεδο προστασίας που υπόσχεται στη συσκευασία του. Είτε χρησιμοποιούμε χημικό είτε mineral αντηλιακό, η διάρκεια ζωής του δεν είναι απεριόριστη.

18.05.2026, 16:01