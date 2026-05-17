Eurovision: Οι Έλληνες αφανείς ήρωες πίσω από τη νικήτρια Βουλγαρία

Το τραγούδι «Bangaranga», με το οποίο η Dara εκπροσώπησε τη Βουλγαρία στη φετινή Eurovision, κατακτώντας την πρώτη θέση, έχει πίσω του ένα διεθνές επιτελείο δημιουργών. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Έλληνας συνθέτης, στιχουργός και μουσικός παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, με πολυετή διαδρομή – και στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, όπου μάλιστα έχει συνεισφέρει και σε ελληνικές συμμετοχές, παλαιότερα: «This Is Our Night» του Σάκη Ρουβά, που το 2009 είχε φέρει τη χώρα μας στην 7η θέση, «This Is Love» (Demy, 2017, 19η θέση) και «Last Dance» (Stefania, 2021, 10η θέση).