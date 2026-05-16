Μαριόν Κοτιγιάρ: Σπάνια εμφάνιση στις Κάννες με τον 15χρονο γιο της

Η Marion Cotillard περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Καννών μαζί με τον γιο της, τον 15χρονο Marcel. Τον έχει αποκτήσει με τον Guillaume Canet, ο οποίος σκηνοθέτησε τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η ηθοποιός, το γαλλικό ψυχολογικό θρίλερ «Karma», που έκανε πρεμιέρα στην κατηγορία Special Screenings.