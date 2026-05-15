Λευκές τρίχες στα 20’s: Tι προσπαθούν πραγματικά να σας πουν τα μαλλιά σας;

Οι πρώτες λευκές τρίχες συνήθως έρχονται απροειδοποίητα και για πολλές από εμάς μπορεί να μοιάζει με ένα γεγονός αρκετά τρομακτικό, σχεδόν σαν wake-up call. Αν όμως έχετε παρατηρήσει λευκές τρίχες ήδη από τη δεκαετία των 20 σας, δεν είστε οι μόνες και, κυρίως, δεν είναι τόσο ασυνήθιστο όσο ίσως πιστεύετε.