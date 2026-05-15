Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Ξεκινούν ταινία για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν

Οπρίγκιπας Harry και η Meghan Markle αναπτύσσουν μία νέα ταινία μεγάλου μήκους για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Netflix. Σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE, το ζευγάρι συμμετέχει στην παραγαγωή της κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege.Η ιστορία επικεντρώνεται στην Easy Company, μια μονάδα Βρετανών στρατιωτών από το Parachute Regiment (ένα επίλεκτο σύνταγμα αερομεταφερόμενου πεζικού του Βρετανικού Στρατού) και το Royal Irish (ιρλανδικό σύνταγμα πεζικού της γραμμής στον Βρετανικό Στρατό), οι οποίοι λαμβάνουν αποστολή να κρατήσουν ελεύθερη τη Μούσα Κάλα. μια πόλη και περιοχή στην επαρχία Χελμάντ του νότιου Αφγανιστάν. Οι στρατιώτες βρίσκονται τελικά αντιμέτωποι με υπεράριθμες δυνάμεις των Ταλιμπάν, σύμφωνα με την περιγραφή του εκδότη Pan Macmillan.Σύμφωνα με το Deadline, ο Matt Charman, γνωστός από το Bridge of Spies, υπογράφει το σενάριο της κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου του Major Adam Jowett, ο οποίος είχε ηγηθεί της συγκεκριμένης μονάδας. Ο Harry, η Meghan και η Tracy Ryerson, υπεύθυνη για το σεναριακό περιεχόμενο, θα είναι παραγωγοί της ταινίας για την Archewell Productions.