Τι είναι το Charm Pricing και γιατί μας φαίνεται πιο οικονομικό το 1,99 από το 2,00;

Έχετε παρατηρήσει ότι συχνά όταν ψωνίζουμε προτιμάμε τα προϊόντα που δεν έχουν στρογγυλή τιμή, αλλά ακόμα και εκείνη που θα μας γλιτώσει ελάχιστα χρήματα; Είτε ψάχνουμε ρούχα και παιχνίδια για τα παιδιά μας είτε απορρυπαντικά στο σούπερ μάρκετ είναι πιθανότερο να προτιμήσουμε εκείνο το προϊόν που είναι πιο φθηνό, ακόμα και αν η ποσότητα ή η ποιότητά του δεν είναι και η καλύτερη, σωστά; Γιατί ένα προϊόν στα €19,99 μπορεί να μοιάζει πιο «φθηνό» από ένα στα €20, παρότι η διαφορά είναι μόλις ένα λεπτό;Η απάντηση βρίσκεται σε μια ψυχολογική στρατηγική τιμολόγησης που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες και είναι γνωστή ως Charm Pricing (γοητευτική ή ψυχολογική τιμολόγηση), η οποία επηρεάζει τις αγοραστικές μας αποφάσεις εδώ και πάνω από έναν αιώνα.Τι είναι το charm pricing;Πρόκειται για την τεχνική κατά την οποία οι τιμές τελειώνουν σε αριθμούς όπως 9, 7 ή 5, για παράδειγμα €4,99 αντί για €5 ή €49,95 αντί για €50. Και όσο μικρή κι αν φαίνεται η διαφορά, ο εγκέφαλος την αντιλαμβάνεται πολύ διαφορετικά από τα μάτια. Όταν βλέπεις 9,99 αντί για 10,00, βλέπεις την εφαρμογή αυτής της τεχνικής, η οποία δεν αφορά μόνο σε μικρές αγορές, καθώς τη συναντάμε από ελάχιστα ποσά μέχρι και εκατοντάδες χιλιάδες χρημάτων, και έρευνες δείχνουν ότι λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα τιμών.